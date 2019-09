FEDERALBERGHI BELLUNO Finisce il tempo delle locazioni turistiche in nero, con

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FEDERALBERGHIBELLUNO Finisce il tempo delle locazioni turistiche in nero, con un duplice scopo: stanare il sommerso, che in provincia di Belluno si attesterebbe sul 20-30 per cento del volume d'affari, facendo quindi pagare le tasse, e garantire la registrazione di tutte le presenze ai fini della pubblica sicurezza. Tutte le strutture non classificate, come ad esempio l'appartamento sfitto o la camera vuota, una baita o altri locali privati, per essere affittate turisticamente dovranno avere un codice identificativo. E chi non ne sarà in...