Fecondazione in vitro: 150 casi ad oggi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPUNTAMENTOBELLUNO Giovedì della salute a favore della fertilità: l'incontro di oggi sarà sulla Procreazione medicalmente assistita nell'azienda Usl 1 Dolomiti. L'appuntamento è come ogni settimana alle 18 nella sala riunioni del San Martino. A relazionare sarà il dirigente medico Ostetricia e Ginecologia, Eugenio La Verde. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita fa parte della quotidiana pratica clinica, infatti il 4% dei bambini, oggi, nasce grazie alla fecondazione in vitro. L'intento dell'incontro è di far...