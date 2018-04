CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FATTURE ERRATEBELLUNO Sbagliano contatore e l'asilo rischia di chiudere. Ad una scuola materna del capoluogo è arrivata una maxi bolletta del metano che ha portato la scuola sull'orlo del baratro visto che i conti della materna non avrebbero permesso di far fronte all'onerosa richiesta. E così l'asilo ha chiesto aiuto a Sinergia Italia di Feltre che scova l'inghippo e aiuta l'asilo a uscire da questa situazione paradossale. I FATTI Maxi bollette e conguagli inaspettati, spesso mettono in difficoltà aziende e famiglie, ma la stessa cosa può...