VANDALISMI

BELLUNO Hanno portato via la cicogna. Quella di legno, con i fiocchi rosa che annunciava che in Nevegal era nata una bambina, dopo 25 anni senza neonati. Si trovava proprio all'entrata del Colle. Era un segnale della volontà di vita di tutto il Colle. I social, alla notizia, si sono scatenati. A cominciare da chi si firma Amanti del Nevegàl che parla di gesto ignobile commesso da qualche idiota. C'è chi, più neutro, aggiunge, come sintetico mesto commento, Che tristezza!. Una nonna non sta zitta, e lancia un consiglio: «Caro Alessio, comprendo il disappunto nel constatare che ci sono persone così irrispettose. Tu sii superiore e perdonali, perchè voi avete la gioia più grande». I riferimenti seguono il post, che è uno sfogo, di Alessio D'Incà, il neo papà della piccola Isabel: «Oggi, dopo sette giorni, è stata rubata una cicogna sotto il cartello Nevegàl. Io mi domando come si può fare una cosa così». Il papà si rivolge, idealmente al ladro: «Siamo nel 2020 e siamo ridotti a rubare una cicogna con due fiocchi rosa, vergogna è ancora poco». Poi l'invito: «Se ti è rimasto un po' di cuore riportala dove l'hai presa, perchè ha in sé un grande significato». Quella cicogna annunciava Isabel, nata il 10 agosto.

Daniela De Donà

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA