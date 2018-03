«Fatemi ritrovare gli occhi di mia figlia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DRAMMABELLUNO «Vorrei tanto abbracciare chi vede con gli occhi di mia figlia Barbara. Serve a me come padre, per placare almeno in parte la mia sofferenza sapendo che parte di lei vive ancora in altri corpi. Vi prego, divulgate questo messaggio».Il commovente appello arriva da Roberto Durastante, romano, padre di Barbara, 42 anni, uccisa dal tragico schianto contro un platano in via Vittorio Veneto. Era la sera di domenica 17 dicembre. Viaggiava a bordo di una vecchia Fiat Punto condotta da un vicino di casa, e amico, il brasiliano...