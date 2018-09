Fascicolo sanità sperimentazione tra le Dolomiti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SALUTEBELLUNO Fascicolo sanitario elettronico capitolo primo. Prove di operatività in corso per il maxi database con tutte le informazioni relative alla salute dei pazienti: ora serve il sì dei cittadini. È partita la caccia al consenso, ovvero l'azione capillare di divulgazione della novità tra le persone. Per raggiungere l'obiettivo di rendere utilizzabile il fascicolo elettronico da parte degli utenti nel corso del 2019, serve infatti raccogliere il via libera della popolazione all'inserimento dei dati e distribuire le credenziali di...