Fasciatoi negli edifici pubblici: per il Comune è tempo di latte

IL SOSTEGNOBELLUNO Dai ragazzi della Scuola del Legno, un aiuto alle mamme e ai papà bellunesi. Fasciatoi in edifici comunali e aperti al pubblico: d'ora in avanti il cambio del pannolino non sarà un problema. Si sono concluse in questi giorni le operazioni di installazione di cinque fasciatoi in una serie di edifici individuati in centro città, iniziativa del Comune di Belluno per andare incontro alle famiglie bellunesi e ai tanti turisti in visita nel capoluogo. La novità va incontro alle richieste intercettato dallo Sportello Famiglia...