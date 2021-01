IL TAVOLO

BELLUNO Fasce di rispetto, linee interrate, investimenti post Vaia, centrale e ponte di Soverzene, lago di Santa Croce e della zona di Paludi e investimenti futuri. Si è parlato di tutto questo nel vertice Provincia-Enel che si è tenuto venerdì in videoconferenza, con il tramite del Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. Il resoconto del vertice, che segue l'incontro avvenuto a Roma a metà dicembre, è stato illustrato ieri da una nota diffusa da Palazzo Piloni. «Sul tavolo - spiega -, i problemi anche recenti palesati con le abbondanti nevicate di inizio anno, e le prospettive di investimenti futuri per ammodernare e aumentare la resilienza delle reti elettriche».

IL MINISTRO

«Il nostro territorio ha dato, e continua a dare, un notevole contributo energetico al Paese - afferma il ministro D'Incà -. Un'attenzione che Enel ha affermato di dimostrare, insistendo sul valore del capitale umano e sull'importanza della sicurezza nei confronti del territorio. Significativo l'investimento di 90 milioni di euro negli ultimi 3 anni per le riparazioni post Vaia, che si è rivelato come il più alto del territorio nazionale a livello pro-capite. Non solo: è emersa la volontà di investire ulteriormente, a conferma di quanto il Bellunese sia considerato strategico. Continueremo a confrontarci sui temi discussi». Enel ha illustrato la situazione degli investimenti effettuati all'indomani della tempesta Vaia, per intervenire sui 200 chilometri di linee danneggiate dal maltempo. E ha presentato il piano relativo al prossimo triennio, con ulteriori 100 milioni per magliare le reti soprattutto in vista di un potenziamento delle linee di distribuzione per le Olimpiadi 2026, in considerazione del fatto che Cortina, già oggi, è una delle poche zone al mondo con il 100 per cento del telecontrollo del servizio elettrico. «Abbiamo ricevuto maggiori garanzie sul mantenimento delle sedi operative di Polpet - afferma il presidente Roberto Padrin -. Personalmente ho colto l'occasione per ringraziare gli operatori, 250 persone, che sono stati impegnati nei giorni delle grandi nevicate per assicurare il normale funzionamento del servizio elettrico».

FASCE DI RISPETTO

«Dai vertici Enel è arrivata un'apertura totale alla collaborazione per l'allargamento delle fasce di rispetto - afferma il consigliere provinciale Bortoluzzi, reduce dai sopralluoghi nelle zone colpite dagli ultimi eventi meteo e dopo aver raccolto le istanze dei sindaci -. Nell'ultima emergenza le linee hanno retto, e solo la caduta di piante ha compromesso il funzionamento dell'alimentazione elettrica. Enel concorda con noi sulla necessità di allargare le fasce dai 10 metri attuali - non solo per le reti elettriche, ma anche per le strade, soprattutto in montagna - e ha avanzato l'ipotesi di fare di Belluno una provincia pilota su questo tema». «Questi incontri sono utili a fare squadra tra territorio e Enel, per le infrastrutture necessarie al Bellunese - aggiunge il deputato De Menech -. Importante sottolineare la collaborazione anche nell'ottica di tenere i presidi di controllo come Polpet». (Fe.Fa.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA