Farmacie in viaggio coi vacanzieri

IL SERVIZIOBELLUNO Dimmi dove vai e ti dirò che farmaco mettere in valigia. Potrebbe suonare grosso modo così lo slogan della campagna informativa Farmacia in viaggio, ovvero il servizio offerto dalle farmacie specializzate della rete Farmacisti Preparatori per supportare i cittadini nell'organizzazione a puntino un viaggio. Per tutto il periodo estivo i farmacisti offriranno consulenze personalizzate per pianificare e trascorrere viaggi e vacanze con consapevolezza e in completa sicurezza, a seconda della meta, dell'itinerario pianificato e...