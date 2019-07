Famiglie bellunesi in difficoltà domande negli uffici comunali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOCIALEBELLUNO Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto. È possibile inviare le domande entro il 30 agosto. La Regione del Veneto, ha approvato un provvedimento per la realizzazione, da parte dei Comuni del Veneto, di un programma di interventi straordinari per le famiglie, in difficoltà, residenti nella Regione. Tre le linee di interventi: famiglie monoparentali o con genitori separati o divorziati, nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori e...