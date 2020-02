FELTRE

È stato assolto ieri in Tribunale a Beluno, Ottavio Bellani, il 56enne titolare della rivendita di auto di via Cavalieri di Vittorio Veneto. Era finito alla sbarra con l'accusa di sostituzione di persona e falsa attestazione: tutto per un modulo di comunicazione del guidatore, compilato dopo una multa e inviato ai vigili di Feltre.

Era il 2017 quando Bellani, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe comunicato che alla guida del mezzo c'era Nikolov, che a sua volta avrebbe firmato il modulo. Alla comunicazione infatti va allegata la fotocopia della patente del conducente che dichiara di essere alla guida e va corredata con una dichiarazione manoscritta da parte del guidatore. Ma qualcosa non quadrava e la polizia locale di Feltre cominciò a indagare. Il cittadino bulgaro Radoslav Nikolov spiegò che non aveva mai guidato quella vettura, a differenza delle dichiarazioni inviate e firmate. La consulente della Procura, Patrizia Pavan, una grafologa forense, analizzò la firma nel modulo: era di Bellani. Ma il teste chiave Radoslav Nikolov non si è mai trovato: neanche ieri è comparso in aula. Il pm Sandra Rossi ha chiesto la condanna dell'imputato, ma il giudice ha ritenuto non sufficienti le prove e ha assolto, pur con formula dubitativa.

