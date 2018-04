Fallimenti a Treviso: «Incontriamo la Casellati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I TAGLI AI SERVIZIBELLUNO Il caso del Tribunale di Belluno e della sezione fallimentare a rischio chiusura arriva a Roma. Ad annunciarlo è il deputato di Forza Italia Dario Bond firmatario, insieme al collega di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, della richiesta di incontro alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati. «Lo chiederò per fare un fronte comune dichiara -. Dobbiamo difendere i servizi per il nostro territorio, le nostre imprese e i nostri cittadini. Non possiamo perdere un altro pezzo; il trasferimento della sezione...