Falcade per un intero weekend diventa la capitale del fondo italiano. Fine settimana a Falcade con protagonista il grande fondo con l'organizzazione dello Sci club Val Biois dei Campionati italiani Giovani Rode e di una prova di Coppa Italia Senior Gamma oggi e domenica 23 febbraio. Sulla pista intitolata al campione locale Pietro Scola, posta sulla Piana di Falcade.

A questo importante appuntamento sono attesi oltre 250 concorrenti che con al seguito parenti amici e membri dello staff tecnico produrranno anche un benefico ritorno sotto l'aspetto turistico riempiendo le strutture ricettive di Falcade e della valle del Biois. Il programma di oggi prevede le sprint in tecnica classica valide come tappa della Coppa Italia Rode, Campionato Italiano Under 20 (Juniores) e tappa della Coppa Italia Gamma Seniores. Alle 14 la premiazione della Coppa Italia Seniores al campo gara. Alle 18.30, in piazza a Falcade, le premiazioni ufficiali. Domani domenica 23 febbraio, sempre con inizio alle 9.30, si svolgeranno le prove individuali, sempre in tecnica classica, che saranno valide per la Coppa Italia Rode e il Campionato Italiano Under 20 (Juniores) e Under 18 (Aspiranti), oltre che per la Coppa Italia Gamma Seniores e il Campionato Italiano Under 23. Queste le distanze da percorrere: 5 km Aspiranti e Juniores donne; 10 km Aspiranti uomini, Juniores uomini e Seniores donne; 15 km Juniores e Seniores uomini. Premiazioni ufficiali al campo gara, al termine dell'ultima competizione. Per l'occasione è stata affidata all' artista Franco Murer, la realizzazione di un'opera grafica che rappresenta l'omaggio che lo Sci club Val Biois farà ai comitati regionali che saranno protagonisti del fine settimana nella località dolomitica.

«L'opera è una incisione colorata a mano - spiega Murer - che vuole essere un tributo ai tanti fondisti che hanno dato lustro al Falcade e alla Valle del Biois con le loro partecipazione a Mondiali e Olimpiadi, ma anche essere un'opera che celebra la vicinanza tra le generazioni, tra i vecchi e i nuovi atleti.

