Ex ospedale: cantiere entro Natale

IL PROGETTOBELLUNO Senza se e senza ma. Roberto Chemello, della Filù srl, va oltre la querelle sul pacchetto di finanziamenti collegati alla rigenerazione urbana. L'emendamento che blocca 35 milioni di euro, attesi dal Comune di Belluno grazie al Bando Periferie e congelati dal governo, non rallenterà la sistemazione dell'area tra via Loreto e via Caffi. La struttura - ex ospedale civile di Belluno, sopra il parcheggio Caffi che già esiste dal 2008 - si farà: «Non sono condizionato dal piano di recupero, andrò avanti comunque. Non...