Ex Moi chiuso, rivoluzione parcheggi

IL CAMBIAMENTOBELLUNO Meno tre giorni alla chiusura: il Comune introduce nuove agevolazioni per gli abbonati dell'Ex Moi. Dal 27 dicembre, infatti, il parcheggio di via Feltre verrà chiuso al pubblico in vista dell'avvio del cantiere. Da quel momento e fino alla chiusura dei lavori, prevista tra fine gennaio e primi di febbraio, gli abbonati dovranno di necessità fare riferimento ad altri stalli. A quelli lungo la strada e a quelli del centro storico, ma anche a quelli di Lambioi e del Metropolis. Le due soluzioni sono una novità annunciata...