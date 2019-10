Ex concerie Colle: ventimila euro per i parcheggi distrutti da Vaia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAVORI PUBBLICIBELLUNO A un anno dal passaggio della tempesta Vaia, sono ancora decine gli interventi programmati e in corso sul territorio: uno di questi inizierà martedì, con la sistemazione e ripristino del parcheggio delle Ex Concerie Colle, a Borgo Piave.I lavori - 20mila euro da contributi regionali e statali - prevedono la scarifica della pavimentazione (la rottura superficiale del manto stradale, la fresatura, la demolizione del sottofondo e la rimozione e lo smaltimento del materiale), la rimozione e messa in quota dei chiusini in...