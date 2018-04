Ex caserma Piave, le aree esterne saranno riqualificate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOBELLUNO Da zona militare a spazio d'incontro. All'ex caserma Piave, ribattezzata Spazio Ex, manca solo la ciliegina sulla torta. Ovvero un intervento di riqualificazione sulle aree esterne agli edifici, per un investimento complessivo di circa 1 milione 340mila euro di cui 983mila di lavori; un bel gruzzolo assicurato tutto dal Governo, in quanto la riqualificazione è inserita nel Piano di rigenerazione alla pari dei cantieri in altri luoghi della città come il piazzale della stazione e Palazzo Crepadona, per esempio. La...