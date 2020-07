AREE DIMENTICATE

BELLUNO L'ex area Bardin torna a far parlare: incuria, degrado e ora, col caldo, tornano le zanzare. A denunciare l'ottavo anno di trasandatezza ci pensa il consigliere del Patto Belluno Dolomiti, Francesco Pingitore. La replica dell'assessore ai Lavori pubblici, Biagio Giannone non tarda ad arrivare: «Richiederemo al curatore fallimentare di intervenire di nuovo, come già fatto nel passato». Non passa inosservata l'area che costeggia via Lungardo, tra Borgo Prà e Borgo Piave: erba alta, due gru ferme nel mezzo. Una situazione che, soprattutto chi abita nella zona, conosce da troppi anni, ormai. «Ci sono almeno due lotti dismessi in comune fa presente Pingitore, che assorbe come una spugna le lamentele che riceve -, una è quella dell'ex area Bardin, la cui incuria si ripresenta da otto anni, l'altra è quella in via Tito Livio Burattini, zona Mur di Cadola». In entrambe le situazioni ci sono ditte fallite. «Qui parliamo di decorso, per quanto riguarda la situazione di via Lungardo prosegue Pingitore parliamo di un'area all'ingresso della città. È necessario risolvere il problema, il comune dovrebbe ogni anno proporre un'ordinanza per la pulizia. Invece lascia perdere, fino a quando arrivano nuove segnalazioni». A Mur di Cadola, invece c'è la via Tito Livio Burattini, proprio lì dove c'è il cavalcavia della ferrovia, c'era una lottizzazione in atto una ventina di anni fa, poi una ditta è fallita e tutto è rimasto fermo. «Sembra che si potrebbe muovere qualcosa fa sapere Pingitore ma il comune non può immobile. Si parla tanto di consumo del suolo, riutilizziamo l'area per qualcosa d'altro. Altrimenti si vede solo degrado, mi chiedo se in questi otto anni, l'assessore Franco Frison abbia mai pungolato i proprietari».

L'assessore Giannone torna sull'ex Bardin: «La situazione è ad un punto morto. La questione è legata al curatore fallimentare, che sta facendo di tutto per poter vendere o svendere l'area. Non ci sono offerte, pare. Parliamo di un'area privata, il problema delle zanzare non è facilmente risolvibile, perchè c'è dell'acqua che ristagna e la soluzione sarebbe fare dei buchi nei solai. Noi non lo possiamo fare prosegue Giannone -. Richiederemo di intervenire sul verde pubblico, sempre a spese dei cittadini organizzeremo una pulizia del verde».

Fe.Fa.

