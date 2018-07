Evangelisti dall'Olanda in riva al lago del Corlo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ARSIÉGli evangelisti olandesi sono tornati sul lago di Corlo. E' ormai una tradizione: è la 3^ estate che, grazie ad un tour operator di riferimento, vengono dall'Olanda per trascorre le vacanze in riva al lago, riposando, pregando e divetendosi.Qualcuno di loro, piuttosto cordiale, ieri ha spiegato: «Siamo in 180, veniamo da diverse città olandesi. Ci troviamo bene. Tutto bello qui anche la chiesa dove siamo appena stati per la nostra funzione domenicale. Siamo al Camping Gajole di Doris e Daniela Turra a Rocca. Prevediamo di restare due...