Europarlamento: la provincia schiera quattro donne

DIREZIONE BRUXELLESBELLUNO La provincia Dolomitica si affida alle donne per trovare il successore di Arnaldo Colleselli che tra il 1979 e il 1984, in quota Democrazia Cristiana, è stato l'ultimo politico bellunese a trovare posto in Europarlamento.Sono quattro le aspiranti europarlamentari originarie della provincia di Belluno. Ilenia Rento è schierata nelle fila della Lega, Paola Ganz in quelle del Popolo della Famiglia, Alesia Cerentin in quelle de La Sinistra e Cinzia dal Zotto che è in corsa con il Movimento Cinque Stelle. Una corsa...