SICUREZZABELLUNO Anche gli strumenti per la rilevazione della velocità vanno in officina. E così sarà per il misuratore di velocità velomatic e per il telelaser in uso al Comando di polizia locale di Belluno, per i quali Palazzo Rosso ha previsto una spesa di quasi 3mila euro, 2960 per la precisione. Periodicamente, generalmente una volta all'anno ma comunque in base a quanto stabilito dal costruttore nella pratica di omologazione, gli...