Estate Valbelluna: due mesi a scoprire chiese e vecchi conventi

SANTA GIUSTINA/BELLUNOFra storia arte e natura: sono cinque gli appuntamenti che costituiscono il programma di Valbelluna estate 2018 messo a punto dal Centro turistico giovanile per i mesi di luglio ed agosto, in collaborazione anche con il Comune capoluogo. Si comincia sabato 28 luglio con gli Incroci lungo la via Claudia Augusta: a Santa Giustina Bellunese saranno visitate la villa degli Azzoni Avogadro di Bivai e la chiesa di Sant'Antonio abate a Salmenega; ritrovo alle 16 in piazzale della Resistenza. Una settimana più tardi, sabato 4...