Estate da volontari per la comunità: «Grazie ragazzi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SEDICOPremiati a Villa Patt gli oltre cento ragazzi che hanno partecipato ad attività di volontariato nei mesi estivi nell'ambito dell'edizione 2019 di Se-dico Giovani (un progetto organizzato da Comune di Sedico e Sedico Servizi). Quasi diecimila le ore di volontariato regalate dai giovani alla comunità. Ai ragazzi è stato dato come segno di riconoscenza un buono da 50 euro da spendere in materiale di cartolibreria, o per una ricarica telefonica o ancora in carburante. Ai ragazzi non residenti a Sedico è stato dato un piccolo omaggio. IL...