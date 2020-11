IL CASO NEVEGAL

BELLUNO L'esposto per la vicenda legata al prestito della Sportivamente Belluno alla Nis venne depositato il 18 maggio 2013 dagli ex consiglieri comunali Andrea Lanari e Sergio Marchese (allora Movimento Cinque stelle, ma ora non più), che chiesero di essere avvisati in caso di decisioni. «Ad oggi non abbiamo saputo nulla, ma non esistendo neanche più il movimento Cinque Stelle a Belluno, forse non lo saremmo mai», spiegano. Dopo la relazione cronologica di quanto sospettato dai due consiglieri nell'esposto si legge: «Come si evince dalla sintesi dei passaggi su descritti, la Nis in poco più di due anni, aprile 2010 luglio 2012, accumula un debito di 477milaz euro nei confronti di Sportivamente Belluno, ancorché le difficoltà finanziarie della Nis fossero ben note ai suoi amministratori e all'Amministrazione comunale. A tal proposito, significative sono le affermazioni, come sopra riportate, che risultano dalle deliberazioni consiliari, ma altrettanto eloquenti sono i dati e le risultanze che emergono dai bilanci 2010 e 2011, dalla relazione, tra l'altro molto critica, del Collegio Sindacale sul bilancio al 31 maggio 2012». Nell'esposto Lanari e Marchese sottolineavano anche che con delibera del Consiglio comunale 13 del 9 aprile 2013 viene approvata «la decisione di liquidazione volontaria di S.B. (che verrà effettivamente eseguita), mentre al punto 4, di dare mandato al sindaco o a suo delegato di rappresentare il Comune all'assemblea societaria esprimendo con la votazione quanto stabilito nella presente deliberazione, oltre a promuovere l'azione di responsabilità nell'interesse del comune, (azione di responsabilità che a tutto oggi non risulta ancora essere avviata)». Essa verrà avviata solo cinque anni dopo. (Fe.Fa.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA