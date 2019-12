Esplode il vetro del pullman: una 17enne ferita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTEBELLUNO Una studentessa di diciassette anni ferita al volto, fortunatamente in modo non grave. È questo il bilancio del sinistro avvenuto ieri mattina in viale Vittorio Veneto, all'altezza della rotonda per Cusighe e Nogaré. La ragazza, che doveva raggiungere la sua scuola, pochi minuti dopo le sette e mezza si trovava seduta nel mezzo snodato (quello lungo con il soffietto al centro) di Dolomitibus. All'improvviso, per cause in corso d'accertamento da parte della Polizia locale di Belluno, il vetro di una porta laterale è andato...