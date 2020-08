LA GIORNATA

BELLUNO Se non fosse stato per un paio di incidenti che ieri hanno causato rallentamenti e code si potrebbe dire che tutto è filato liscio, nonostante le previsioni di esodo ferragostano e contro-esodo da bollino rosso. Lo confermavano ieri polizia stradale di Belluno e anche Anas che con una nota diffusa in serata parlava di «traffico localmente intenso» sulla statale 51 di Alemagna. La prova del nove anche sui social dove si riversano le segnalazioni di utenti della strada che ieri davano un quadro tutto sommato tranquillo.

LE CODE

Non sono però mancate le code. Fin dal giorno di Ferragosto quando si segnalavano colonne verso Cortina, in zona Longarone, ma anche in rientro a Pian di Vedoia verso la A 27. Impossibile fare previsioni quindi, ma qualcuno ha sicuramente pianificato le partenze intelligenti perché ieri è filato quasi tutto liscio. A creare problemi un paio di incidenti.

GLI INCIDENTI

In mattinata è accaduto a Vodo di Cadore dove è uscita di strada addirittura un ambulanza con autista e volontaria a bordo. Fortunatamente senza paziente. Erano le 11 circa quando da Borca di Cadore chi era in colonna segnalava «Qui tutto fermo». Lo schianto è avvenuto in comune di Vodo, davanti al bar edicola: per cause in corso di accertamento l'ambulanza dei volontari è finita fuori strada. In ospedale a PIeve di Cadore due donne cadorine: una è stata subito dimessa, G.T. di Valle, invece, è stata trattenuta per la contusione toracica. Ma nel giro di qualche ora la situazione è poi tornata alla normalità, con traffico fluido e scorrevole. Il problema si è ripresentato nel pomeriggio a causa di uno schianto avvenuto intorno alle 13.30 a Termine di Ospitale di Cadore con un'auto schizzata fuori strada mentre percorreva la statale 51. In questo caso le ripercussioni sono durate a lungo: non solo il tempo dei soccorsi, ma anche quello necessario alle operazioni per il recupero dell'auto che sono durate per oltre due ore.

IL CONTRO ESODO

«12 chilometri di coda verso Sud dalla galleria Macchietto fino a Longarone, poi traffico intenso ma scorrevole fino alla A27», segnalava un utente della strada ieri alle 18 dalle apposite pagine social. In realtà dalla polizia stradale parlavano di rallentamenti, che sono iniziati intorno alle 16, ma terminati completamente prima delle 20. Insomma nulla di quanto preventivato per il controesodo del dopo Ferragosto. E nulla di quanto preventivato neanche la mattina sulla A27 Venezia-Belluno, quando si segnalava bollino rosso in direzione nord. Qualcosa c'è stato, ma nulla di eclatante. Code e rallentamenti nel pomeriggio anche in Agordino, a Falcade. In mattinata era accaduto da Agordo a Cencenighe, dove sempre la mattina di Ferragosto si erano registrati rallentamenti.

IL PIANO

Visto che tutto è filato liscio non è stato necessario attivare la protezione civile, come avvenuto ripetutamente in questa stagione per le auto in coda. Una misura che fa pafrte del piano varato dalla prefettura dopo il vertice di fine giugno. Sempre in quel vertice era stato istituito un tavolo tecnico, coordinato dalla Questura di Belluno, per l'organizzazione di mirati servizi di polizia stradale volti a contrastare i comportamenti scorretti alla guida e, in particolare, l'alta velocità, l'uso del cellulare, la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il prefetto Adriana Cogode aveva spiegato che avrebbe «individuato i punti più sensibili del territorio, ma secondo un sistema di controllo flessibile, con zone presidiate e cambiate con pianificazioni che verranno fatte in base al mutare dei flussi di circolazione».

Olivia Bonetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

