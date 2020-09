ESERCITO

BELLUNO Una squadra del 7° reggimento alpini della Brigata Julia partiti dalla caserma Salsa di Belluno si è aggiudicata l'abito Trofeo Comandante delle Truppe Alpine a Crovara (Bz). Il premio viene messo in palio per valutare le capacità tecniche e di addestramento raggiunte dai reparti appartenenti alla specialità alpina. Nella base addestrativa Tempesti, supportati dal personale del Reparto Comando e Supporti Tattici Tridentina elementi provenienti dalle Brigate Julia e Taurinense si sono sfidati in prove militari, tra il 15 e 17 settembre. Tra gli scenari delle Dolomiti badiesi, la marcia zavorrata per un percorso di 22 chilometri, il bivacco notturno in ambiente montano, il lancio di bomba a mano inerte, i tiri con l'arma in dotazione oltre al trasporto del ferito (simulato con peso di 60 Kg) e le prova di forza e coesione della squadra, sono state le dure prove che tra disciplina sportiva e tecnica militare si prefiggevano di migliorare la preparazione e l'addestramento degli alpini.

Il Comandante delle Truppe Alpine, Generale di Corpo d'Armata Claudio Berto, ha premiato i vincitori, gli alpini bellunesi, soddisfatto del risultato globale, più importante della singola performance. «Dobbiamo sfruttare ogni possibilità per addestrarci e migliorarci soprattutto in questo periodo condizionato dall'emergenza Covid che vi ha visto impegnati in tante attività, da strade sicure all'approntamento per le missioni», ha detto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA