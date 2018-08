Escursionisti in difficoltà: un tedesco va in ipotermia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sono stati numerosi, anche ieri pomeriggio (a bufera di neve ormai conclusa da un pezzo) gli interventi del Soccorso alpino per casi di escursionisti sorpresi dal freddo e dalla neve, e in alcuni casi gli sventurati hano rischiato davvero il congelamento.Verso le 16 l'elicottero di Pieve di Cadore è decollato in direzione della Sella di Frugnoni, a nord di Col Quaternà, dove un escursionista tedesco, J.V., 46 anni, era stato colto da malore mentre percorreva in compagnia il sentiero numero 160. L'uomo si è trovato in una sella e è andato...