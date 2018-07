Escursionisti in difficoltà sulle vette

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN MONTAGNA BELLUNO Giornata intensa per gli uomini del Soccorso Alpino ieri sulle montagne bellunesi. Alle 11.30 il 118 ha allertato il Soccorso alpino di Longarone per una persona in difficoltà lungo la Ferrata della memoria. Arrivato poco sotto la metà dell'itinerario infatti un escursionista di Spinea (Venezia), E.T., 37 anni, non era più in grado di proseguire bloccato dalla paura e dalla stanchezza. Un soccorritore è entrato da un ingresso poco sopra si è calato e lo ha aiutato a salire, fin dove il resto della squadra aveva...