GLI INTERVENTI

BELLUNO Raffica di interventi per il soccorso alpino. Attorno alle 13 una squadra del Soccorso alpino di Alleghe è intervenuta per un 77enne infortunato ad un ginocchio in zona Malga Pioda. L'elicottero del Suem di Cadore è invece volato sul Piccolo Lagazuoi, a Cortina d'Ampezzo, dove sugli ultimi tiri della Via Vonbank, un alpinista (secondo di cordata) era volato su un traverso. Individuato in parete, il rocciatore 43 enne di Ferrara è stato recuperato dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 50 metri, per essere trasportato dove l'equipe sanitaria gli ha prestato le prime cure. Il Soccorso alpino della Val Pettorina è invece allertato per una coppia in difficoltà in Marmolada, Rocca Pietore. Nell'attraversare ghiacciaio e ghiaione l'escursionista, una 32enne padovana, è stata colta da una crisi di panico ed era incapace di muoversi. Una squadra che si trovava a Malga Ciapela è salita in funivia l'ha raggiunta e aiutata a superare il tratto. L'elicottero è poi decollato in direzione di Cortina per un secondo incidente alpinistico. Capo di una cordata da tre, sull'ultimo tiro della Via Super rapida alla Croda Negra, uno scalatore era caduto, riportando una probabile contusione e un taglio al ginocchio. Recuperato con un verricello di 20 metri, il rocciatore, 42 anni, di Rovigo, è stato trasportato al San Martino. Attorno alle 20 l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano è intervenuto lungo il sentiero Minazio, sulla Croda Marcora, per un escursionista scivolato riportando delle escoriazioni. L'uomo è stato recuperato in hovering e portato all'ospedale di Belluno.

