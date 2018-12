«Erano tre: mi hanno rapinato» Ma si era giocato tutto alle slot

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINEBELLUNO Si era giocato tutto l'incasso raccolto per la ditta che rappresentava alle slot. Non sapendo come uscirne e come giustificare l'assenza di quel denaro avrebbe simulato di essere stato rapinato. Dopo venti giorni di indagini un 48enne residente nella provincia di Monza Brianza, è stato smascherato dai carabinieri del Norm di Feltre, comandati dal luogotenente Alberto Cominelli, che lo hanno denunciato per simulazione di reato.Era il 4 dicembre scorso quando l'uomo denunciò che tre persone lo avrebbero costretto a fermarsi...