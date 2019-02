Entrò in casa per rubare: 3 mesi all'esperta del furto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DAL TRIBUNALEBELLUNO Nuova condanna per Luciana Zambelli, 55 anni di San Pietro di Cadore. Era finita alla sbarra per un tentativo di furto commesso a Belluno, città in cui non poteva tornare perché colpita da un foglio di via. Due quindi le accuse di cui doveva rispondere e due sono state le condanne. Tre mesi per il tentato furto e uno per non aver rispettato il foglio di via. L'avvocato della difesa Mario Mazzoccoli aveva puntato sul fatto che nell'appartamento non fosse stato asportato nulla. A suo parere poteva quindi ravvisarsi, al...