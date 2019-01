Entro aprile il concorso per i presidi: 15 i candidati per le scuole provinciali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I NUOVI DIRIGENTIBELLUNO Dovrebbe concludersi entro il mese di aprile il concorso per dirigente scolastici, cioè i presidi. E con esso potrebbe anche terminare l'esperienza delle scuole che in provincia di Belluno sono assegnate in reggenza. Si tratta di Istituti che, privi di un preside, sono guidati da un dirigente che però è titolare in un'altra scuola, magari di ordine diverso e a molti chilometri di distanza. E in ballo ci sono anche una quindicina di candidati bellunesi. Tremila i posti a disposizione su tutto il territorio nazionale....