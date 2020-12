ENTI PUBBLICI

Prosegue la ricognizione degli organici degli uffici pubblici da parte della Cisl. Dopo le gravi situazioni e emerse al Tribunale di Belluno, ai dipendenti del Ministero dell'Interno della Questura e della Prefettura, si aggiunge la carenza di personale all' Inps, Inail, alla casa circondariale, alla Motorizzazione e all'Archivio di Stato. Lo denuncia Angelo Costanza della Funzione pubblica della Cisl.

I SINDACATI

«Che lo Stato torni ad assumere perché si possa ritornare a servizi di qualità». Poi snocciola i dati, che parlano da soli. Partiamo dall'Inps, «un ente, che insieme all'Inail, a causa della pandemia, sta svolgendo un lavoro prezioso erogando la cassa integrazione e i bonus alle attività in difficoltà. L'Istituto di previdenza ha una mole non indifferente e manca il 20% del personale», riferisce Costanza. In provincia di Belluno l'Inps può contare su 79 addetti contro i 100 previsti in pianta organica. Alla casa circondariale di Baldenich su 15 dipendenti dell'amministrativo ce ne sono solo 7, con un 54% di scopertura. In Procura, dove la scopertura rimane al 30%, parliamo comunque di un terzo di personale in meno. In cifre? Su 26 ci sono 18 dipendenti. All'Inail su 25 impiegati ne troviamo 19. «Come attestano questi numeri la situazione è desolante fa notare Angelo Costanza -. A farne le spese non sono soltanto i dipendenti costretti, sebbene in smart working, a lavorare in condizioni proibitive visti i loro numeri, ma anche il cittadino che è costretto a fare i conti con dei ritardi nell'ottenimento delle sue pratiche. Lo Stato proceda quindi ad assumere il personale mancante e sblocchi questo turn over per poter garantire ai suoi cittadini un servizio di maggiore qualità». Un appunto anche alla situazione relativa alla Motorizzazione civile, la cui media dei 15 dipendenti si attesta sui 60 anni. In pianta organiza dovrebbero essercene 31. «Non possiamo che attenderci un rallentamento significativo dell'attività soprattutto per l'area patenti prosegue Costanza -. Presto due persone andranno in pensione. Un servizio apprezzato anche da residenti a Padova, Treviso e Vicenza che vengono a Belluno per alcune pratiche». Ricordiamo che la scopertura di organico al Tribunale di Belluno ha scaturito, nelle scorse settimane la presa in carico del coordinatore generale Cisl, Eugenio Marra, che ha preso carta e penna e ha scritto al dottor Alessandro Leopizzi direttore generale del personale e della formazione del ministero della giustizia. Angelo Costanza ricorda qual è il quadro della situazione. Su 44 dipendenti previsti per il Tribunale se ne contano, in servizio, solo 24. I funzionari giudiziari dovrebbero essere 10, ma sono solo 4. Inoltre sembra che cinque dovrebbero andare in pensione nei prossimi mesi.

Federica Fant

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA