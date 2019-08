CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ENTE PROVINCIA BELLUNO Braccia conserte e linea dura. I pescatori del Bellunese danno forfait alla Provincia. La riunione tra i Bacini di pesca prevista ieri a Palazzo Piloni è saltata. Con una mail inviata all'Ufficio Caccia e Pesca dell'ente, infatti, Filippo Sitran il presidente della Federazione che riunisce tutti i Bacini del territorio ha fatto sapere che i pescatori non avevano nessuna intenzione di presentarsi. Un modo per far sapere che di pesca, a loro dire, si parla troppo poco, mentre avviene il contrario per la caccia. INCONTRO...