FELTRE

Sarà un ricco consiglio direttivo quello di questa sera alle 18 a villa Binotto per l'Ente Parco delle Dolomiti Bellunesi. Numerosi e importanti infatti i punti all'ordine del giorno programmati dal presidente Ennio Vigne e che toccano vari aspetti della vita amministrativa e gestionale del Parco. Primo fra tutti l'individuazione e il conferimento di due posizioni organizzative all'interno dell'Ente e che sicuramente daranno una boccata d'ossigeno ad una macchina amministrativa sempre sotto pressione. Verranno poi approvati tre schemi di accordo. Il primo fra l'Ente e il comune di Santa Giustina finalizzato all'intervento di riqualificazione energetica dell'ostello di Altanon; il secondo con il Comune di Pedavena finalizzato all'intervento di riqualificazione della malga casera dei Boschi e, infine, il terzo con il Cai (club alpino italiano) per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria della rete sentieristica, dei bivacchi e di infrastrutture a servizio dei rifugi nel Parco. Chiuderanno il consiglio direttivo due punti non certo di minore entità. Il primo riguarda l'istituzione del biglietto d'ingresso presso i cadini della Val Brenton in Valle del Mis mentre il secondo il conferimento di un incarico all'avvocato Livio Viel di Belluno nel procedimento promosso dalla E.Va. Energie Valsabbia spa avanti la corte di appello di Venezia per le note vicende legate alla Valle del Mis. (E.S.)

