Energia solidale per gli Amici di Ascotrade

LA CAMPAGNABELLUNO Energia solidale. Torna la campagna Amici di Ascotrade, che da nove anni a questa parte garantisce alle famiglie in difficoltà bollette del gas più leggere. L'iniziativa, che rappresenta ancora un caso unico in Italia, nasce dall'accordo tra il Gruppo trevigiano di fornitura energetica e le organizzazioni sindacali più rappresentative del Veneto. L'accordo, riconfermato nei giorni scorsi, vede coinvolti insieme ad Ascotrade e alle altre società di vendita del Gruppo Ascopiave operanti in Veneto, anche i sindacati...