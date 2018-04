En&En fallita: respinto il piano per tentare il salvataggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TRIBUNALEBELLUNO Respinta la richiesta di concordato per En&En resta solo la strada del fallimento sotto un passivo milionario. Lo ha sentenziato il 27 marzo il Tribunale civile di Belluno mettendo fine ad un'avventura energetica nata nel 2002 dall'Associazione industriali di Belluno. E con En&En sembra prendere la strada del declino anche il prolifero mondo delle centraline idroelettriche che in un decennio hanno saccheggiato l'ambiente, non solo provinciale, ma nazionale, tanto che l'Italia ha già sulle spalle due procedure di infrazione...