L'EVENTOBELLUNO «Siamo circa 500 volontari, 80 dei quali accreditati a livello C (il più elevato ndr) presso il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, distribuiti in 17 - meglio 18 meno 1, ché non siamo superstiziosi, ma insomma.. - realtà locali. Ecco: questo è il quadro del SER, il Servizio Emergenza Radio, nel Veneto». A presentare questa immagine è Mauro Bisetto, coordinatore tecnico regionale del Servizio, arrivato a...