BELLUNO Troppi ratti in città e nelle frazioni. Fabio Rufus Bristot interroga l'Amministrazione. Visto l'aumentare di segnalazioni da parte dei cittadini, il consigliere del Gruppo Misto chiede «se vi siano studi e/o analisi che spieghino la motivazione di un aumento così marcato di ratti e pantegane tenuto conto dell'inizio della stagione calda e degli effetti che la stessa può determinare in termini di fermentazione di frazioni di rifiuto umido di composter e cestini, tanto più considerato che la società Bellunum effettua, in genere, un servizio buono in termini di pulizia, spazzamento e raccolta de rifiuti solidi urbani e delle frazioni da avviarsi al riciclo».

Bristot domanda anche quante campagne di derattizzazione siano state effettuate nell'ultimo quinquennio e con quali scadenze temporali e, soprattutto, con quali costi. Si domanda, inoltre, se sia in previsione, ovvero se siano già state decise le misure urgenti da assumere con estrema velocità per contrastare questo fenomeno e se sia «mai stata considerata la possibilità di pervenire alla stipula di una convenzione con l'Uls 1 Dolomiti per garantire senza soluzione di continuità gli strumenti da mettere in campo per affrontare con adeguatezza la problematica, anche in termini di informazione e prevenzione della cittadinanza». Fabio Bristot fa sapere che nell'ultima settimana «ho ricevuto plurime segnalazioni della presenza anomala di pantegane in alcune parti della città tra le quali tutta la zona di Mussoi (pressochè ovunque) e alcune zone di Cavarzano (zona Viale Giovanni Paolo I) e del Centro Città (area giardini Piazza Martiri e zona Santo Stefano); preso, altresì, atto che ho potuto rilevare anche direttamente, dove risiedo (Via Feltre, Via Lazzarini, Via Maraga e Via Boito), la presenza nelle ore del tardo pomeriggio o di sera di un numero importante di pantegane soprattutto nei pressi dei tombini».

