Emergenza: il piano antenne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NUOVI IMPIANTIALLEGHE Illustrato ieri sera nel corso di un affollato convegno nella sala Franceschini di Alleghe, il progetto del Rotary Club di Belluno di potenziare e migliorare le comunicazioni radio fra le varie zone della Provincia dove operano i Centri Operativi Misti (Com) e la città di Belluno, sede del Centro Coordinamento dei Soccorsi (Ccs), sarà pronto per il prossimo mese di settembre. Un'idea nata dopo che il Rotary, in seguito all'emergenza maltempo che ha segnato la provincia di Belluno alla fine di ottobre, ha messo a fuoco...