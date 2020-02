L'ACCORDO

BELLUNO Forte legame con il territorio e impegno a favorirlo, solidarietà, volontariato, attenzione alle tematiche legate a sicurezza e prevenzione. Questi alcuni dei valori che accomunano l'attività di Dolomiti Emergency Onlus e delle Pro loco bellunesi (ovvero del Comitato Unpli) che di recente hanno siglato una convenzione per realizzare le più ampie forme di collaborazione, promuovendo la cultura della prevenzione e della sicurezza e non solo. «Abbiamo stipulato una convenzione con le Pro loco della provincia per far sì che i loro associati possano beneficare della tariffa prevista per i soci convenzionati», spiega Laura Menegus, presidente di Dolomiti Emergency. «Grazie alla convenzione garantiamo inoltre la polizza Rimborso spese per soccorso e trasporto all'atto del versamento della quota sociale». «Ringrazio Maurizio Fontanelle, che mi ha messo in contatto con il Comitato provinciale, per aver capito l'importanza di questo tipo di convenzioni», aggiunge la Menegus, «che permettono, intercettando anche ambiti meno vicini ai nostri, di raggiungere un numero sempre maggiore di persone e realizzare l'obiettivo che è proprio della nostra associazione: la divulgazione della cultura della sicurezza in montagna».

In provincia di Belluno operano 56 Pro Loco, che contano complessivamente quasi 5.000 iscritti. Tramite la convenzione - della durata di un anno, tacitamente rinnovabile - Unpli Belluno si impegnerà, tra gli altri aspetti, a far conoscere le attività di Dolomiti Emergency e a divulgare, attraverso l'impegno dei propri affiliati, il materiale informativo della Onlus che si occupa di sostenere e migliorare ii modello di soccorso e intervento di emergenza in montagna.

