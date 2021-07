Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOBELLUNO Giovedì 8 luglio, ore 6.32: elicottero di Bolzano all'ospedale di Belluno elitrasporta personale di soccorso per un intervento in montagna nell'Agordino. Sabato 10 luglio, ore 7.15: l'elicottero di Bolzano imbarca in piazzola un tecnico del Soccorso alpino di Cortina per andare in aiuto di 3 alpinisti sul Lagazuoi. «Serve il volo notturno: non possiamo sempre dipendere da altre province e da altri servizi di elisoccorso»....