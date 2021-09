Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VAL DI ZOLDOE' il quorum l'avversario da battere per la lista del sindaco uscente (e unico candidato al prossimo mandato) di Val di Zoldo Camillo De Pellegrin. Un confronto' anomalo, sebbene non rappresenti una novità assoluta per la valle. Ciò che si vuole scongiurare, spiega il primo cittadino uscente, è il commissariamento del Comune: Per la validità delle elezioni è necessario che voti il 40% degli elettori residenti: e almeno il 50%...