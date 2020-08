AL VOTO

BELLUNO Il sabato della politica. Struscio e aperitivo con vista sui gazebi schierati in fila in piazza dei Martiri, ieri mattina. Quattro liste non hanno rinunciato al posto al sole nel salotto buono del capoluogo nel giorno di maggior passaggio, e hanno montato il loro gazebo per presentarsi alla città con il programma.

OSPITE D'ONORE

La Lega aveva anche il suo ospite speciale ieri, l'ex ministro Gian Marco Centinaio oggi responsabile del Dipartimento Turismo Agricoltura del partito; ha attirato parecchie persone attorno al gazebo, sostenitori del partito di Salvini desiderosi di scattare un selfie. Sono stati tanti, in generale, i bellunesi che hanno affollato la piazza in orario aperitivo, anche più del solito, passeggiando davanti ai punti informativi dei partiti, avvicinandosi per salutare i candidati e scambiare qualche parola. Insomma, nelle ore in cui in Nevegal si tagliava il nastro alla terrazza panoramica c'è chi non ha rinunciato alla tradizionale passeggiata in centro storico. Sotto l'ex sede Aci si trovava Fratelli d'Italia con qualche candidato, subito a fianco Forza Italia, poi Lega in forze con parecchi tra candidati, sostenitori e parlamentari e il Partito Democratico. Sotto il gazebo di Forza Italia si parlava di aiuti alle imprese, alle famiglie e agli studenti, oltre che di ecologia. Schierata per la presentazione di rito c'era solo una parte della lista, ovvero Lorenzo Bortoluzzi, Dario Scopel sindaco di Seren del Grappa e consigliere provinciale e Fiore Buzzati; mancavano Laura Tabacchi e Maiza Graziela Busatta. «Vorremmo istituire una zona economica speciale nel Bellunese ha esordito Scopel -, per dare competitività alle nostre aziende. Il nostro territorio è schiacciato tra due province autonome e l'Austria, tutti territori con maggiori possibilità economiche. Pensiamo ad un assegno fino a 800 euro per ogni figlio fino al compimento del decimo anno di età, perchè la nostra è una delle province montane con il più alto tasso di spopolamento». Dallo spopolamento all'ecologia, cavallo di battaglia di Bortoluzzi che ha dichiarato di voler essere un pungolo continuo per il Consiglio regionale che si costituirà affinchè l'autonomia del Veneto diventi realtà, all'aiuto alle imprese e ai giovani che stanno particolarmente a cuore a Fiore Bortoluzzi. La chiacchierata ha attirato vicino ai candidati simpatizzanti e curiosi, ma è attorno all'ex ministro Centinaio portato in piazza dalla Lega e arrivato attorno alle 11.30 che si è concentrata l'attenzione di alcuni passanti. All'interno di una giornata piena di appuntamenti, sparsi in provincia tra l'Alpago Valmorel e Stabie, la Lega ha puntato l'incontro con la stampa e i cittadini sui temi dell'agricoltura di montagna, dei prodotti tipici locali e del turismo, sul lupo, ma, sopratutto, sulla questione sempre bollente in provincia delle grandi derivazioni. Il tour ha fatto solo una breve tappa in piazza dei Martiri, dopo una partenza in Alpago al Lago di Santa Croce e allo showroom di prodotti tipici e prima della visita alla latteria di Valmorel e agli abitanti di Stabie. Una itinerario pensato per raccontare a Centinaio il territorio e per toccare punti caldi come la convivenza con il lupo, particolarmente difficile per la frazione di Stabie a Borgo Valbelluna, l'agricoltura con i suoi prodotti tipici e la cura del territorio. L'ultima parola è stata dell'assessore regionale uscente Gianpaolo Bottacin: «Con il Governo giallo verde avevamo ottenuto un articolo di legge assolutamente eccezionale per il nostro territorio ha dichiarato -: che allo scadere delle concessioni, nel 2029 per il Bellunese, le centrali idroelettriche diventino di proprietà pubblica e che da subito Enel debba dare soldi ai territori. Una svolta epocale che rischia di essere rovinata dall'emendamento Bressa con la sua proposta di riportare le decisioni sull'idroelettrico a Roma».

