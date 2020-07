TRENI

VITTORIO VENETO Lavori di elettrificazione già completati tra Vittorio e Conegliano, pronti per ottobre quelli tra via Trento e Trieste e Belluno. Con una nota pubblicata sul suo sito, l'azienda romana Generale Costruzioni Ferroviarie, una delle principali ditte impegnate nei lavori di elettrificazione della ferrovia vittoriese, ha fatto il punto sull'andamento dei lavori, dopo lo stop imposto dall'emergenza Covid e spiega che «la Conegliano Belluno che verrà consegnata entro ottobre». Una previsione più ottimistica rispetto a quella di Rete ferroviaria italiana, gestore della linea, che a giugno parlò di «conclusione dei lavori prevista entro la fine del 2020». «Conclusa la tesatura del segmento tra Conegliano e Vittorio Veneto ragguaglia il progettista Michele Granzotto i lavori proseguono fino a Belluno, su una tratta di montagna caratterizzata dalla presenza di viadotti di interesse storico e, soprattutto, di numerose gallerie che per circa 7,5 km sono state attrezzate con 280 sospensioni da galleria». Sono due i segmenti ad oggi in lavorazione per la Conegliano - Belluno. Il primo è costituito dai 26 chilometri di binario che da Vittorio risalgono la valle attraversando 22 gallerie e i centri abitati di Nove, Santa Croce del Lago, Stazione per l'Alpago e Cadola, fino a Ponte nelle Alpi. Il secondo comprende gli ultimi 8 km per Belluno. «La palificazione dei due segmenti spiega il capo cantiere Gabriele Cavatorta è stata ultimata e ora si sta provvedendo al completamento dell'attrezzaggio con le mensole mentre, contestualmente, lo speciale treno di GCF avanza al ritmo di 1-2 chilometri al giorno provvedendo a tesare la linea di contatto». La conclusione dei lavori, ormai completati per l'80%, è prevista entro ottobre.

Luca Anzanello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA