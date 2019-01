Elettività in Provincia: il Bard ci spera ancora

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SPERANZABELLUNO La sbornia da cancellazione delle Province sembra passata. Anche a livello centrale. Tanto che il governo del cambiamento sembra intenzionato a cambiare di nuovo gli enti di area vasta. Magari con il ripristino dell'elettività. Ne hanno parlato Gianpaolo Bottacin e Massimo Sertori (ex presidente della provincia di Sondrio). E il Bard rimane in trepidante attesa. Del resto, la partita del ritorno al voto per Palazzo Piloni è sempre stato uno dei cavalli di battaglia del movimento autonomista bellunese. «Il ripristino...