Educazione e sport: scommessa dei salesiani

L'INCONTROBELLUNO Educazione e sport. La Polisportiva giovanile salesiana (Pgs) di Belluno scommette sull'educazione. E per farlo, domenica scorsa ha chiamato a raccolta un ampio gruppo di genitori, educatori, allenatori e atlete per riflettere sullo stretto legame tra educazione e sport. Marta Bianchi, presidente provinciale della polisportiva, ha dato appuntamento a tutti nell'oratorio parrocchiale del capoluogo per un incontro con lo psicologo e psicoterapeuta, nonché allenatore sportivo, Enrico Delmastro. Un incontro vivace, fatto di...