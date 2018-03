CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EDUCAZIONE CIVICABELLUNO «In autobus si lascia il posto alle vecchiette e alle donne incinta», «In autobus non si colorano i sedili». Piccole nozioni di civiltà ed educazione apprese andando a zonzo per la città a bordo di un mezzo Dolomitibus. È stata divertente ma anche formativa la mattinata del 16 marzo per i piccoli della scuola dell'infanzia San Gaetano di Castion. Nell'ambito del progetto di Dolomitibus Educazione alla mobilità sicura e sostenibile, i bambini hanno imparato, attraverso la proiezione di alcune slides, le...