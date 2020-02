Primi bilanci per Edu-Care 2.0, che vede il Comune di Belluno capofila insieme a 17 altri partner di progetto, finanziato da Fondazione Cariverona con il Bando Povertà 2018 e rifinanziato nel 2019. L'obbiettivo è quello di affrontare le situazioni di nuclei familiari in povertà. Ad oggi, i nuclei familiari che stanno beneficiando dell'intervento educativo sono 31, composti da 74 persone, la maggior parte (70%) italiana: di queste, il 24% ha dai 41 ai 50 anni, il 16% dai 31 ai 40, il 15% sono over 50, il 14% tra 19 e 30 anni, mentre il 31% sono minori. Problematica comune a tutte queste famiglie è la difficoltà economica alla quale, a seconda dei casi, si aggiungono differenti situazioni di disagio come le dimissioni da una comunità o da un alloggio protetto, la mancanza di un alloggio, l'assenza di lavoro, difficoltà psicologiche, comportamentali e relazionali, problematiche legate a patologie specifiche, difficoltà nella gestione domestica. Nel 2018 l'attività ha preso avvio con due educatori, oggi sono cinque. Da giugno 2018 a settembre 2019: nei nuclei assistiti si è registrato un incremento sia degli occupati che delle persone passate da una situazione abitativa precaria ad una definitiva. Su 17 individui, ad inizio progetto, 9 erano disoccupati, 2 inabili o in maternità e 6 in tirocinio o destinatari di RIA Reddito di Inclusione Attiva. Dopo poco più di un anno, i disoccupati erano scesi a 4, con ben 6 occupati, un inabile, 5 in tirocinio o RIA e uno in corso di formazione. Sul fronte abitativo, da segnalare il passaggio dai 9 ai 5 occupanti di alloggi di emergenza o cohousing di accoglienza, a fronte dell'incremento da 2 a 5 di occupanti di case in affitto e da 4 a 6 di inquilini Ater.

© RIPRODUZIONE RISERVATA